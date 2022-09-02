İçişleri Bakanı Soylu: "HDPKK'lı Semra Güzel yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK'lı Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK'lı Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan - İHA)