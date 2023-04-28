İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa'da STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yakaladık, tecrübesini yakaladık, bilgiyi yakaladık. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Türkiye kaçırmamalı." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Soylu'ya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu süreçlerden bugünlere geldiğini, tam bağımsız ekonomi ve siyaset için 20 yıllık kazanımların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yıllar sonra ibadete açtığını belirten Soylu, "Ayasofya sadece ibadete açılmak için değil, Türkiye'nin tam bağımsızlık sembolüdür. Buna açabilme kabiliyetine gelmişse, başka şeyler de yapar. Kendi İHA'mı yaparım, kendi SİHA'mı yaparım, TCG Anadolu'mu yaparım, kendi köprümü yaparım, dünya pandemideyken Çanakkale köprümü yaparım demek. Tüm bunlarla birlikte kendi uçaklarımı, helikopterimi, milli uydumu yaparım, kendi nükleer santralimi, yenilenebilir enerji santrallerimi yaparım demek." ifadelerini kullandı.

Soylu, yurt içinden ve yurt dışından on yıllardır Türkiye'nin gelişmesi için engeller koymaya çalışanların olduğunu, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi ve 6-7 Ekim olaylarının bu niyetlerle yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin 40 yıldır terör, darbeler, engellemeler, döviz baskıları ve birçok farklı krizle karşı karşıya bırakıldığına dikkati çeken Soylu, "Türkiye bir taraftan önüne çıkan engellerle, maliyetleriyle mücadele etti, bir taraftan da altyapısını halletti. Tam 100 yıllık altyapımızı tamamladığımızı söylemek istiyorum. Elbette yapılacak işler var. Altyapı ne demek? Yol demek, havalimanıdır, üniversitedir, kendi enerjini kendin bulabilme kabiliyetindir, bir ev hayatının devam edebilmesi, bir şehrin devam edebilmesi için tüm donanımının hazır hale getirilmesidir. Türkiye'nin okullarında, üniversitelerinde, 81 vilayette hiç kimseyi eksik tutmadan hepsi son 21 yılda gerçekleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin bu zorlu süreçlerin ardından yeni bir döneme girdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bu dalgalardan koruyacak, gemiyi teslim etmeyecek, karaya oturtmayacak bir kaptanınız olmasaydı ve bunu destekleyecek milli irade olmasaydı, bugün Türkiye darbelerle karşı karşıya kalmaya devam eden, bunun korkularını yaşayan, iç karışıklıklarına teslim olmuş, yeni bir yüzyıl perspektifi değil 'İçinde bulunduğumuz olaylardan nasıl çıkarım' anlayışıyla karşı karşıya bir Türkiye olurdu. Tayyip Erdoğan geldiği zaman 20 yıllık bir perspektif ortaya koydu."

"Erdoğan demokrasinin tıkalı tüm damarlarını açmıştır"

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde hem krizlerle mücadele edildiğini hem de güçlü bir gelecek vizyonu ortaya konduğunu vurguladı.

Soylu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan demokrasinin tıkalı tüm damarlarını açmıştır. Demokrasi için tıkalı olan tüm damarlar Türkiye'de açılmıştır. Beni bağışlayın, insanlar 'dindarım' demekten çekinirlerdi. Daha önceden öyle değildi ama 1990 sonrası Türkiye'yi öyle bir cendereye soktular ki insanları öyle bir fişlediler ki kimlik siyaseti üzerinden öyle bir tanımladılar ki. Bugün herkes kendisini ifade edebiliyor."

Türkiye'nin tarihi bir fırsat yakaladığını söyleyen Soylu, yeni yüzyılın umutla ve başarıyla dolu olacağını belirtti.

Bakan Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yakaladık, tecrübesini yakaladık, bilgiyi yakaladık. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Türkiye kaçırmamalı. İkincisi, Batı ilk kez böyle yönsüz, vizyonsuz ne yapacağını bilmeyen, kendi içine düşmüş şekilde. Avrupa Birliği anayasası yapacaklardı, İngiltere ayrıldı. Büyüyeceklerdi ama daralmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Enerjide tam bağımsız olmak için aralıksız çalıştıklarını anlatan Soylu, Gabar'da yüksek rezerv oranlarına sahip petrol kuyusuyla ilgili müjdenin yakın bir zamanda verileceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, kahvaltı programı sonrasında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı, ardından vatandaşlarla cuma namazı için Beraat Camisi'ne geçti.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'daki programlarının ardından Bayrampaşa, Fatih ve Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam edecek.