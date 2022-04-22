İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU GAZİOSMANPAŞA'DA ROMANLARLA İFTAR YAPTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Roman vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Program sonrası konuşan Soylu, Bu ülkede sizin yüzünüzü yere baktırmamak için; ülkemizi zengin, huzurlu ve özgür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki, bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler. Az uyuyoruz çok çalışıyoruz dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla sokakta kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şarkıcı Alişan ve yüzlerce Roman vatandaş katıldı. Programda, Polis Armoni Orkestrası ve şarkıcı Alişan mini konser verdi.

AZ UYUYORUZ ÇOK ÇALIŞIYORUZ

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Burada bulunduğumuz için sizlerle iftar yapmayı Cenab-ı Allah nasip ettiği için büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ülkede sizin yüzünüzü yere baktırmamak için; ülkemizi zengin, huzurlu ve özgür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki, bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler. Az uyuyoruz çok çalışıyoruz. Allah'a niyaz ediyoruz, diyoruz ki, Allah'ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma, bizim o insanlarla muhabbetimizi unutturma, bizi onlara mahcup etme ve onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et ifadelerini kullandı.

HEP BERABER BİR MİLLETİZ

Ülkemizde huzur her geçen gün daha fazla artmaktadır diyen Soylu, Dünyanın da yaşadığı ufak tefek sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bilmenizi istiyorum; bizim ülkemizde geminin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O bizi, dünya başka fırtınalara tutulurken, bizi emin bir şekilde kıyılara ulaştırabilecek bir kaptandır. Dün gece Diyarbakır'da sokaklarda huzur içerisinde gezdik. Sahuru orada jandarmamızla, polisimizle yaptık. Bugün bin 162 tane komandomuzu kahraman arkadaşlarının yanına gönderdik. Onların yanından da şimdi buraya geldik. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hep beraber bir milletiz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel