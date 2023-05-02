İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa'da lise açılışında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'yi terörden arındırdık, güvenliğini, istikrarını sağladık ve annelerin, babaların endişe etmeyeceği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturabilme kabiliyetine sahip olduk." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Gaziosmanpaşa'da Vefa Poyraz Anadolu Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de Gaziosmanpaşa'da büyüdüğünü hatırlatarak, Bekir Sami Dedeoğlu İlköğretim Okulu, Rami Ortaokulu ve Plevne Lisesi'nde okuduktan sonra bir yıl Karadeniz Teknik Üniversitesinde, sonra da dört yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim aldığını anlattı.

Soylu, kendi öğrenciliğinde Yerli Malı Haftası'nı evlerinde yapılan kekleri okula götürerek kutladıklarını, şimdi ise TEKNOFEST ile kutlandığını ifade etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinin, teknolojisinin, yerli ve milli üretiminin birçok alanda geldiği noktaya dikkati çeken Soylu, "En önemlisi, sizin yaşayacağınız Türkiye'yi terörden arındırdık, güvenliğini, istikrarını sağladık ve annelerin, babaların endişe etmeyeceği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturabilme kabiliyetine sahip olduk." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık, olduğunu söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın hangi ülkesine seyahat ederseniz edin, yerli ve milli pasaportumuzla, onu uzattığınızda ay-yıldızı görenlerin saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye yolculuğunu inşallah hep birlikte gerçekleştirelim. Cumhurbaşkanı'mız bir Togg arabası yaptı, Türkiye ilk kez kendi yerli ve milli arabasını yaptı. Siz belki beş tane Togg arabası, beş tane yerli ve milli araba yapacaksınız. Çünkü yol açılmıştır. Biz bir milli muharip uçağı yaptık, siz önümüzde belki daha fazla uçaklar, daha fazla gemiler yapacaksınız. Yolcu uçakları yapacaksınız ve bütün dünyanın parmak ısırmasına sebebiyet teşkil edeceksiniz."

"Size, olan itimadımız tamdır"

Türkiye'nin Avrupa'ya karşı üstünlüğünden birinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan Soylu, "Onlar yaşlanıyorlar, biz bu genç nüfusumuzla beraber etrafımızdaki coğrafya ve dünyaya bu gençlerle beraber ecdadımızın bize bıraktığı emaneti bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Size çok güveniyoruz, size çok inanıyoruz. Siz gençler olarak bütün dünyaya medeniyetimizin bütün coğrafyasının değerlerini nakşedeceksiniz, dünyadaki zulümleri bitireceksiniz, mağdur olan bütün ülkelerin insanlarına kardeşlik elini uzatacaksınız. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bize bıraktığı o adalet ve hakkaniyet mirasını o insanlık mirasını ve kardeşlik mirasını bütün insanlıkla paylaşacaksınız. Size, olan itimadımız tamdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa'daki okul ziyaretinin ardından Sarıyer Maslak'ta Türk Musevi Cemaatini ziyaret etti.