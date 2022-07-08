İçişleri Bakanı Soylu, GAMER'de Kurban Bayramı'nda alınan tedbirlerle ilgili basın bilgilendirme toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen Kurban Bayramında alınan trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısına katıldı. Kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Bakan Soylu, alınan trafik tedbirleri ile ilgili son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile ilgili birimlerden üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.

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