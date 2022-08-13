İçişleri Bakanı Soylu: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve... İçişleri Bakanı Soylu: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı. İçişleri Bakanı Soylu: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı." Güncel AA / Sefa Şahin Süleyman Soylu Fırat Güncel Haberler

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