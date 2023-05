İçişleri Bakanı Soylu, Fatih'teki Hıdırellez Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta tarihin en önemli seçimini yapacağını belirterek "Tam 104 yıl önce bizi vesayeti altına almaya çalışanlar, 104 yıl sonra Apo'yla, Selo'yla, FETÖ'yle ve burada kendi kurduğu oyun ve tezgahla bay bay Kemal'in üzerinden tekrar Türkiye'nin bağımsızlığını almak istiyorlar." dedi.

Fatih'teki Mimar Sinan Stadı'nda düzenlenen Roman Dernekleri Hıdırellez Şenliklerine katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, şenlik kapsamında yakılan ateşin üzerinden atladı.

Soylu, daha sonra yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in yeni bir başlangıç olduğunu belirterek 14 Mayıs seçimlerinden sonra yepyeni bir başlangıç yapılacağını söyledi.

Şenliğe katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye'nin bütün altyapı hamlelerinin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğini kaydetti.

Erdoğan'ın, Roman Koordinasyon Merkezi'ni kurması için kendisini görevlendirdiğini, kendisinin de bu merkezleri kurduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Romanların bulunduğu her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var. Valilikte var, İstanbul'da her ilçede var, hem valiliğimizde var hem de İçişleri Bakanlığımızda var. İlk kez bu sistem kuruluyor ve bu sistem çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bana söylediği gibi Murat Kurum bakanı da çağırdı, Çevre Şehircilik Bakanı'nı. Ona da dedi ki 'Romanların ev sahibi olmasını ve Romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum.' Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız. Ondan sonra da çocuklarımızı birlikte yetiştireceğiz. Sonra da hep birlikte Türkiye'ye 'İlle de Roman olsun'u söyleteceğiz."

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Romanların da yüzyılı olacağını belirten Soylu, "Buna hazır mısınız? Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçmeye hazır mısınız? Biz valilerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla hep beraber emrinizdeyiz. Önümüzdeki 5 yıl inşallah hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Çünkü Tayyip babanın bize talimatı var, 'Onlara söylediklerimi yerine getirinceye kadar çalışacaksınız.' Evlerinizi yapana kadar, çocuklarımızı en iyi şekilde okutana kadar çalışacağız. Türkiye'de Romanların da yüzyılı başlıyor." dedi.

Millet İttifakı'nın, demokratik açılım adı altında FETÖ'cüleri devletin başına tekrar getireceğini, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede terör devleti kurulmasına göz yumacağını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini kendileri söylüyorlar. Bunları da demokratik açılım olarak söylüyorlar. Türkiye'yi yoğun bakıma almak istiyorlar. Amerika'nın ve Avrupa'nın yıllardan beri istediği, Türkiye'nin üzerine vesayet kurmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun en büyük projesi, 300 milyar dolar borç bulacakmış İngiltere'deki bankerlerden. Biz IMF'den zor kurtulduk. Elin adamlarını buradan tenekelerle kovaladık. Tayyip Erdoğan hepsini sildi, süpürdü, IMF'ye borcumuzu ödemedi mi? Bu, tekrar bizi dünyaya borçlandıracak."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de doğan çocukların İngiltere'nin tefecilerine borçlu yapılmak istendiğini kaydetti.

"Roman mahallesine iki adam geldi. İkisi yan yana yürüyor. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Kemal Kılıçdaroğlu. Kimi seçersiniz?" diye soran Soylu, "Ötekinin seçilecek bir tarafı var mı? Terazinin bile bir adaleti var. Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz. Tam 104 yıl önce bizi vesayeti altına almaya çalışanlar, 104 yıl sonra Apo'yla, Selo'yla, FETÖ'yle ve burada kendi kurduğu oyun ve tezgahla bay bay Kemal'in üzerinden tekrar Türkiye'nin bağımsızlığını almak istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.