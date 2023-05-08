İçişleri Bakanı Soylu, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Mahalle Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl Türkiye'nin dağlarını temizlediysek Suriye ve Irak'ta bir tek terörist bırakmayacağız." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahalle Buluşması'nda, 15 Temmuz darbesinde helikopterlerle, uçaklarla, tanklarla milletin katledildiğini anlattı.

15 Temmuz'da Türkiye'nin bağımsızlığına saldırıldığını belirten Soylu, ardından döviz ve dolar saldırıları yapıldığını, bu saldırıları yapanların Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemediklerini aktardı.

Soylu, Amerikan generallerin teröristler öldürüldüğü zaman taziyeye gittiğini dile getirerek, "Yeşilpınar'da gök, yer, şu ağaçlar, buradaki memleket sevdalıları şahit olsun, Allah nasip edecek, 14 Mayıs'ta bu millet yetkiyi tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a verecek, ondan sonra o Amerikalı generalleri salya sümük daha fazla taziyelere göndermezsek namerdiz. Nasıl Türkiye'nin dağlarını temizlediysek Suriye ve Irak'ta bir tek terörist bırakmayacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehir hastaneleri israftır, Tayyip Erdoğan'a bunun hesabını soracağım." dediğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Onu çok yuhalamaya gerek yok, o Meral Akşener ile zaten belayı bulmuş. Neler söyledi, kumar masası, noter masası mı demedi, hakaret mi etmedi? Bunların yüzü kalmamış, astar olmuş astar. Bunlarınki ittifak değil, bunlarınki halk pazarlığı masasına dönmüş. Yıllarca Türkiye bundan yandı, Türkiye bundan sıkıntı çekti. Koalisyonlardan sıkıntı çekmedik mi? Şimdi Türkiye'nin başına tekrar bir koalisyon bela etmek istiyorlar, buna müsaade edecek misiniz? Hem de kimlerin koalisyonu. İçinde Kandil'in, PKK'nın, FETÖ'nün, LGBT'çilerin, o sapkınların olduğu bir koalisyon, hepsi bir araya gelmişler."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil attı.