İçişleri Bakanı Soylu Esenyurt'ta konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta, Suriye'de PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "Amerikalı generaller onlara taziyeye gidiyor. 14 Mayıs'tan sonra inşallah o Amerikalı generalleri salya sümük o taziyelere göndermeyen namerttir." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Gezi Parkı olaylarından itibaren ülkenin ileri gitmemesi için her türlü oyunların yapıldığını belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da 6-8 Ekim olaylarında tam 51 vatandaşımızı katlettiler. Bugün, katledenlere talimatını verenleri, tutsak diye tanımlayıp dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin bir adım ileri gitmemesi için 15 Temmuz hain darbesini, Amerika'nın talimatıyla FETÖ gerçekleştirdi. 15 Temmuz'da bu ülkenin özgürlüğüne, bağımsızlığına, ay yıldızlı bayrağa ve Ezan-ı Muhammediye sahip çıktınız. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm badirelere rağmen yolundan dönmediğini kaydetti.

Pandemi sürecinde Amerika ve Avrupa'da hastaların hastaneye alınamadığını belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yaptığı beş yıldızlı şehir hastanelerinde milletimizin, yaşlılarımızın, büyüklerimizin, hastalarımızın hizmetkarı olduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, iktidarları döneminde sel ve depremler gibi doğal afetler yaşandığını, son olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bunların altında kalmadı. Bütün bunlara rağmen Reis, gemisini dalgalara kaptırmadı, karaya oturtmadı. Selametle gemisini çıkardı ve istikametine doğru devam ettiriyor. 12 yıldır Türkiye ile uğraşıyorlar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de biz PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, Amerikalı generaller onlara taziyeye gidiyor. 14 Mayıs'tan sonra inşallah o Amerikalı generalleri salya sümük o taziyelere göndermeyen namerttir."

"Batı ile Doğu'yu kardeş yaptı"

Süleyman Soylu, memleketin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Size müsaade etmeyeceğim" dediğini belirterek, "Tayyip Erdoğan, son 21 yılda Türkiye'de sindiği bütün kurumlardan, sindiği bütün anlayışlardan Batı'yı sildi süpürdü. Aynı zamanda Batı ile Doğu'yu kardeş yaptı, birbirine yanaştırdı. Batı'da ne varsa Doğu'da, Doğu'da ne varsa Batı'da yaptık. Bu ülkede bugün huzur varsa, Amerika, Avrupa bu ülkeyi karıştıramıyorsa, dünyanın her yerine kirli ellerini sokup karıştırdıkları halde, etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi olduğu halde eğer bugün Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde ise sizin sayenizdedir." ifadelerini kullandı.

Başörtüsü sorununun iktidarları döneminde çözüldüğünü belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın getirdiği Türkiye bu. Kimsenin kılığından, kıyafetinden, etnik kimliğinden ötürü sorgulanmadığı bir Türkiye." dedi.

Soylu, öğrencilikleri döneminde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası'nın artık TEKNOFEST'te milli muharip uçağı, Altay tankı, İHA'lar ve SİHA'lar ile kutlandığını söyledi.