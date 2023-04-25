İçişleri Bakanı Soylu, Erzurum'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede başarının anneler ve gençlerin desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.

Soylu, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede yeni bir dönemin başladığını ve söz konusu mücadelenin ise devlet ve milletle topyekün devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kanun sayesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli adımların atıldığını belirten Soylu, "Eroin ve kokain gibi maddelerin cezaları yüksekti. Bunlara ilaveten sentetik ecza captagon, metamfetamin gibi sentetik zehirlerin ticaretindeki cezaları da yükselttik. Bunların imal ticaretindeki alt sınırındaki cezaları 10 yıldan 15 yıla çıkardık. Yine aynı düzenlemeyle, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak suçundan, haklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya denetimli serbestlik kararı verilenlere daha farklı ilave yükümlülükler getirilecektir." dedi.

"Sürpriz testler yapılacak"

Soylu, uyuşturucu kullanan ve tedaviyi kabul etmeyenlere yönelikte yeni düzenlemelerin getirildiğini aktardı.

Doktor raporuna göre artık rehabilitasyon ve tedavi sürecinin başlayacağına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlikte erteleme süresi içerisinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın önceden haber vermeden sürpriz testler yapılacak. Bu suçtan ayrıca cezaevinde bulunacak tutuklu ve hükümlülere zorunlu tedavi ve rehabilitasyon da uygulanabilecek. Bu amaca uygun da cezaevleri inşa edilecektir. Türk Medeni Kanunu'na göre verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurular yani eskiden şöyleydi; kişinin kendisi 'ben tedaviyi kabul etmiyorum' deyince tedavi kabul edilemiyor idi. Fakat şimdi doktor raporunu verdikten sonra 'tedaviye ihtiyacı vardır' dedikten sonra hakim iki günde resen karar vererek, tedaviyi ve rehabilitasyonu uygulayabilecek. Bu özellikle çocukları uyuşturucuya bulaşmış anne ve babaların en çok istediği alanlardan bir tanesiydi."

"Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz"

Bakan Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucu suçuyla ilgili kişileri ihbar edenlerin kimliklerinin de saklı tutulacağına dair yeni bir kanun düzenlendiğini ve 5 Nisan itibarıyla bunun da yasalaştığını hatırlattı.

Söz konusu kanun sayesinde uyuşturucu ile mücadelede ellerinin güçlendiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Çıkartılan bu kanunlar, uyuşturucu ile mücadelede bizim elimizi daha da kuvvetlendirecektir, yargının elini daha da kuvvetlendirecektir. Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz, dünyanın en temel güvenlik meselelerinden birisi olarak bakıyoruz. Bu vesileyle özellikle milletimize bu konuda hep birlikte bu mücadeleyi yapma çağrısında bulunuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman bu ülkede 941 kişi doğrudan uyuşturucudan hayatını kaybediyordu. Yaptığımız mücadele ile bu Kökünü Kurutma operasyonlarıyla bugün uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e düştü. Bu önemli bir mücadeledir. Cezaevlerinde 36 bin kişi vardı. Yine yaptığımız mücadeleyle, hep beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumlarıyla Adalet Bakanlığı, özellikle yargı, emniyet jandarma narkotik birimlerimizle sayı 126 bine çıktı."

Soylu, Türkiye'de uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlarla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirildiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da tedavi ile rehabilitasyon sürecinde büyük katkılar sağladığını dile getiren Soylu, ailelere de çağrıda bulunarak, "Hiç bir anne benim çocuğum yapmaz demesin. Çocukları en iyi tanıyan annelerdir alışkanlıklarını, arkadaşlarını, ne yapacaklarını en iyi bilen annelerdir. Burada yapılması gereken anneler çocuklarının üstünden elini çekmemesidir." dedi.

"Bu mücadeleyi hep beraber vermezsek başarılı olamayız"

Soylu, annelere uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitimler verdiklerini kaydetti.

"En iyi narkotik polisi anne" projesinin bu kapsamda önemine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2 milyon anneye eğitim verdik. Eğitim vermeye elbette devam edeceğiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; sorunları çözen, karşı karşıya kalınan problemleri çözen bir kimyasal bulunmadı, dünyada henüz üretilmedi. Bizzat uyuşturucunun kendisini bir sorundur. Hiç bir uyuşturucu maddesi zihin açmaz kişi derslerinde başarılı hale gelmez. Bu yalana gençlerimizin, kardeşlerimizin kanmamasını rica ediyoruz. Doktorunuzun ve annenizin vermediği hiç bir ilacı, hapı kullanmayın. Bu hapları kullanmayın. Bu mücadeleyi hep beraber vermezsek başarılı olamayız. Amerika'da 10 binin üstünde insan ölüyor. Türkiye'de 270 kişi. Kişi başına düşen ölüm Amerika'da milyonda 324, Almanya'da milyonda 29, Norveç'te 85, Türkiye'de milyonda 4,1. Onun için bu mücadeleyi karlılıkla sürdürmeliyiz. Bu uyuşturucuyu kendi sınırlarımızdan dışarı atmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı nettir. Bu uyuşturucunun kökünü, inşallah hep birlikte, devletimizin bütün kapasitesiyle, hem yargımızla hem bütün birimlerimizle, aziz milletimizin destekleriyle bir şekilde kazıyacağız. Hep birlikte kurutacağız kökünü."

Soylu, daha sonra telekonferans sistemiyle Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlanarak, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bu kentte yapılan 52'nci Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında bilgi aldı.

Soylu, daha sonra operasyonların kararlılıkla devam edeceğine belirterek, "Kökünü kurutana kadar 79 vilayette operasyonlar devam edecek. Uyuşturucu ile mücadele için bize itimat etsinler, güvensinler, devlete güvensinler. Her türlü bilgi ve belgeleri bizimle paylaşsınlar. Sonuna kadar kökünü kurutmak için bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz." ifadesini kullandı.

(Bitti)