İçişleri Bakanı Soylu "Eren Abluka 5" operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu "Eren Abluka 5" operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu 'Eren Abluka 5' operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka 5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK Mv. ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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