İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü mevkisi Kırklar Dağı eteklerinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tesiste buluştuğu gençlerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'ya, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.