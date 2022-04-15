İçişleri Bakanı Soylu darphaneyi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darphaneyi ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bastığı ehliyet, kimlik, mavi kart, aile cüzdanı defterlerinin üretimlerinin yapıldığı darphaneyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Soylu, "Darphaneyi ziyaretimizde yeni projeleri de konuştuk. Darphane Genel Müdürümüz ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.