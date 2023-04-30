İçişleri Bakanı Soylu'dan Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Şırnak- Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkisinde yaşanan elim otobüs kazasında şehit düşen 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Makamları ali olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel