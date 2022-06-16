Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan, Kayserispor'a 'KADES' teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, formasında Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yer veren Kayserispor yönetimine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, formasında Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yer veren Kayserispor yönetimine teşekkür etti.

Yeni sezon formalarında KADES yer alan Kayserispor'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teşekkür etti. Sosyal medya hesabından KADES'in bulunduğu formanın resmini paylaşan Bakan Soylu, "Kayserisporlu futbolcular, önümüzdeki sezon giyecekleri sarı formada, KADES Uygulamasına destek verecekler. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ve KADES Uygulamasına verdikleri destekten ötürü, Kayserispor yönetimine ve oyuncularına teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title