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İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Süleyman Soylu Deprem Güncel Haberler

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