İçişleri Bakanı Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki Açıklaması - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliğinin İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."

AA / Sefa Şahin - Güncel

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