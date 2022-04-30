İçişleri Bakanı Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması

GEBZE, KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi." dedi.

Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.

Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir." diye konuştu.

Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Taksim Meydanı'nda sendikalarımız - onlara da söyledik - saat dilimlendirmeleri de gerçekleştirildi, geçen yıllarda olduğu gibi gidecekler, çelenklerini koyacaklar. Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda hem kutlamaları hem gösterileri var. Bunların da valiliklerimiz tarafından her bir izni verildi. Şu anda İstanbul'da Maltepe Meydanı, Ankara'da Tandoğan Meydanı, Kocaeli'de Gebze ve İzmit... Yani Türkiye'nin her tarafında, günler öncesinden sendikalarımıza çok güzel değerlendirme yapılarak, bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır."

Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı." ifadelerini kullandı.