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İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edileceğini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edileceğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından karakolun restore edilmiş projesine ait animasyonu paylaşarak "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Cibali Karakolu restore edilerek hem müze hem de hizmet veren bir karakol olacak. Muammer Karaca, Nejat Uygur ve Cibali Karakolu'nu zihinlerimize nakşeden tüm sanatçılarımıza, Türk Polis Teşkilatının gelmiş, geçmiş tüm mensuplarına saygıyla." ifadesini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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