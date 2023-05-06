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İçişleri Bakanı Soylu, Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş İstanbul Mitingi için basın toplantısı düzenledi

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı Süleyman Soylu İstanbul AK Parti Güncel Haberler

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