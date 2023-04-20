İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu ülkemizi nereye sürüklediğinin ya farkında ve bilerek sürüklüyor. ya da sonuçlarını, neyle karşı karşıya kalacağını henüz daha kestirebilmiş değil. Pkk, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik bambaşka bir hazırlık yapmaktadır. Çok net söylüyorum." dedi.

Soylu, Haber Global televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Deprem bölgesinde yapılanlara ilişkin son durum sorulan Soylu, şu ana kadar kurulan çadır sayısının 726 bini aştığını, çadırlarda kalan insan sayısının da 3 milyonu geçtiğini söyledi.

Soylu, bölgede 72 bin 813 de konteyner kurulduğunu ifade ederek, 81 ilin valisinin bayramın birinci günü deprem bölgesinde afetzedelerin yanında olacağını kaydetti.

Seçim güvenliği

Soylu, seçim güvenliği konusunda, Türkiye'nin bütün dünyada uzun yıllardır seçim meselesini en iyi yöneten ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de tamamı şaibeli olan 2 seçim bulunduğuna işaret eden Soylu, bunların birincisinin 1946 seçimleri ve 1947'deki yerel seçimler, ikincisinin ise 1982 Anayasası referandumunun olduğunu aktardı.

Soylu, seçim güvenliği konusunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2007 seçimlerinden sonra sürekli olarak ortaya koyduğunu belirterek, " Türkiye'de bu tip yolsuzluğu yapan, sopalı seçim yapan tek bir siyasi parti var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun dışında kimse Türkiye'de sopalı seçim yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Seçimde 601 bini aşkın personelin görev yapacağını aktaran Soylu, sandık kurullarının getirdiği torbaların arabalardan seçim kurullarına taşınmasına kadar bütün güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aleviler" diyerek paylaştığı videoya ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, bu ülkede Ermeni Kaymakam, Caferi ve Afgan Türkü valiler bulunduğunu, bir önceki dönemde de Alevi vali, emniyet müdürleri, kaymakamlar, jandarma komutanları olduğunu kaydetti.

Soylu, bunların Türkiye'ye uzak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ama bunu siyasal istismar alanı yapmak, bu alanı kendi arka bahçesi olarak sürekli değerlendirmek bunun en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Şimdi burada bunu söyleyen de biz değiliz veya bir başkası değil. Daha ziyade sizin belirttiğiniz Millet İttifakı'nın ortakları. Bu mezhebe yani etnik kökene mensup olduğu için, bu yapıya mensup olduğu için 'oy alamaz' diyen, 'toplum bunu sorgular' diyen biz değiliz. Yani bizim böyle bir derdimiz de yok zaten. Ancak burada bunu meydana getirmesinin, değerlendirmesinin sebebi çok net bir şekilde buradan kendi adına bir mağduriyet hikayesi oluşturmaya çalışmak. Ama Türkiye o günleri çoktan geçti."

Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla çalıştığını kaydeden Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğe de ne kadar mensubiyet duyup duymadığı da ayrı bir tartışma. Bu konuda ne kadar kendi edimlerini yerine getirip getirmediği de ayrı bir tartışma konusudur. Ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in seçimlerden sonra "adil davranacağız, söz veriyoruz" söylemlerinin ne anlama geldiği sorusuna Soylu, "Bir anlama gelmiyor. Meral Akşener'i bırakmak lazım. Bu dengesini kaybetmiş durumda. Seçim sonucunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını göreceksiniz." yanıtını verdi.

"HDP diye bir siyasi parti yoktur"

Soylu, HDP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğine yönelik soruya da "Şöyle bir soru soruyorum ben. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? Yok. HDP seçime giriyor mu? Giriyor. Peki kime oy verecekler? Seçmenin ne yapacağını bilmiyoruz da ama HDP yöneticilerinin ortaya koydukları Pkk'nın yönlendirmesiyle Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. HDP diye bir siyasi parti yoktur. HDP siyasi parti olsaydı Diyarbakır anneleri HDP'yi kapatamazdı. Diyarbakır anneleri HDP'yi kapattılar. Nasıl kapattılar seçime giremedi HDP." yanıtını verdi.

Türkiye'nin canını dişine takarak bir terör devleti kurulmasına müsaade etmediğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Seçime giderken yani Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını yöneteceği insanlar belirlenirken, yöneteceği beyannameler belirlenirken en temel meselelerden bir tanesi HDP'nin ve Pkk'nın oyun alanının açılmasıdır. Türkiye bugüne kadar bu oyunları, bu tezgahları ne ile aştı? Milletle aştı. 15 Temmuz'u neyle aştı? Milletle aştı. 17-25 Aralık'ı neyle aştı? Milletle aştı. Milletimiz, bu büyük millet, bunlara bu meşruiyet alanını vermeyecektir. Şimdi biz Pkk'yı enkaz haline getirmişiz. 86 tane terörist kalmış Türkiye'nin dağlarında. ya bu bundan 3-5 yıl önce, 10 yıl önce düşünülebilir bir iş değildi. Sayı bundan 6 yıl önce 3 bindi."

" Pkk, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik bambaşka bir hazırlık yapmaktadır"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Pkk'nın silah bırakmasına yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, Pkk'nın zayıfladığı zaman bir silah bırakma numarasına girdiğini belirterek, "Ne zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda kafasına çöker, tek taraflı ateşkes ilan ederler. Nefeslenmek için. Yani bu tarihi bir numaradır. Uzun zamandan beri yaptıkları bir numaradır. Türkiye'nin dağlarında 86 terörist kaldı. Bunun 14-15'inin de kiminin ayağı yok. Kiminin kolu yok. Kiminin kulağı duymuyor. Yani kaçabilme fırsatı bulamadığı için oralarda duruyor." diye konuştu.

Esas amacın Suriye hattında terör devleti olarak nitelendirdikleri bir devlet kurmak olduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içerisini de oradan sürekli olarak rahatsız etmek ve sonuç almaya yönelik adımlar atabilmektir. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Bu ayan beyan açığa çıkmış. Belediyeler kimdeydi? HDP'de Doğu ve Güneydoğu'da. Pkk'yı insan kaynağı olarak desteklediler mi? Lojistik olarak desteklediler mi? Çocukları dağlara gönderdiler mi? Gönderdiler. 6-8 Ekim olaylarının lojistik desteğini sağlayan onların belediyeleridir. Yerel yönetimlerde bu kadar büyük Türkiye'ye, ülkemizin birliğine yönelik terörist eylemler gerçekleştirebilmeyi sağlayan bu belediyeler acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ortağı olunduğunda hükümet üzerinden neler yapılabilir? Milletimizin bunu düşünmesi lazım. Yani çok net söyleyeyim. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. PKK Kılıçdaroğlu'nu dahi izinle Doğu ve Güneydoğu'ya sokabilir. Bakın bir iddiamı söylüyorum."

O bölgenin iklimini iyi koklayan insanlardan bir tanesi olduğunu aktaran Soylu, "Onlar bambaşka bir hazırlık yapıyorlar. Bu hazırlığı görüyorum ve okuyorum. Yani Kılıçdaroğlu ülkemizi nereye sürüklediğinin ya farkında ve bilerek sürüklüyor. ya da sonuçlarını, neyle karşı karşıya kalacağını henüz daha kestirebilmiş değil. PKK, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik bambaşka bir hazırlık yapmaktadır. Çok net söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)