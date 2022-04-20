Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bursa-Mudanya yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.