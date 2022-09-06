İçişleri Bakanı Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile görüştü Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saraybosna'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saraybosna'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde Bakan Soylu'nun Cikotic ile görüştüğü ifade edildi. İki bakanın güvenlik ve kolluk kuvvet alanlarında iş birliğini ele aldığına işaret edilen açıklamada, sınır güvenliği ve yönetimi ile düzensiz göçle mücadele konularının da değerlendirildiği aktarıldı. Güncel Kaynak: AA / Lejla Biogradlija Süleyman Soylu Saraybosna Güncel Haberler

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