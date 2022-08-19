İçişleri Bakanı Soylu: "Bize hangi çelmeyi takmaya çalışırlarsa çalışsınlar bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var" Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayburt'lu vatandaşlarca karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valiliği'ni ziyaretinden önce vatandaşlara hitap etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayburt'lu vatandaşlarca karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valiliği'ni ziyaretinden önce vatandaşlara hitap etti. (1) Soylu: "Bize hangi çelmeyi takmaya çalışırlarsa çalışsınlar bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var" Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Bayburt Valiliği Süleyman Soylu Türkiye Bayburt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Soylu: 'Bize hangi çelmeyi takmaya çalışırlarsa çalışsınlar bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var' - Haberler

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