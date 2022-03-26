İçişleri Bakanı Soylu: "Bir gazete manşetiyle Başbakanların itibarlarının alındığı günlerden geliyoruz"
AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi ve coşkulu karşılama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Van İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.
VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi ve coşkulu karşılama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Van İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.
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