İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'ndaki Süryani kilisesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paskalya Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne ziyarette bulundu.

Soylu, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla yaptığı ziyarette Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ve cemaat üyeleri ile bir araya geldi.

Yusuf Çetin, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, ziyaretinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu, cemaat üyeleriyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kiliseyi gezdi.