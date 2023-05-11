İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem İnce çekildi değil mi adaylıktan? Acaba neden? Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset işbirliği, doğru mu? Yazıklar olsun bunlara ya.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem İnce çekildi değil mi adaylıktan? Acaba neden? Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset işbirliği, doğru mu? Yazıklar olsun bunlara ya. Şimdi onlara bu millet, 14 Mayıs akşamı öyle bir tokat vuracak ki bir daha Türkiye tarihinde bunların adını kimse anmayacak, bu rezillerin." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Tophane buluşmasında yaptığı konuşmada, önceden Türkiye'de insanların kendisini ifade etmekten korktuğunu söyledi.

Artık herkesin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, "Bunu demokrasiyle, hürriyetle, özgürlükle Tayyip Erdoğan geliştirdi. Tahammül edemedikleri bu. Çünkü hep bizim bir tarafımız eksik olsun, kendimizi ifade edemeyelim istiyorlar." dedi.

Bakan Soylu, 1960 darbesinden sonra Batı'nın Türkiye'ye tamamen sızdığını ifade ederek "Ülkenin kurumlarına, kuruluşlarına, medyasına, iş insanlarına tamamen sızdı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda Batı'nın bütün sızmalarını elinin tersiyle itti, sildi süpürdü. Türkiye'de Batı'nın bir hakimiyetini bırakmadı. Ayrıca Erdoğan, doğuyla batıyı birleştirdi, ayrılığı ortadan kaldırdı, kardeşliği getirdi." diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan gitsin." diyen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den askeri çekeceğini söylediğini dile getiren Soylu şöyle devam etti:

"Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Orada güvenlik koridorumuzu alacak, bir terör devleti kurduracaktır. Amerika'nın talebini yerine getirecek. Sadece bu değil. Diyor ki 'Apo'yla Selo tutsaktır, serbest bırakacağız'. Aynı zamanda onlar diyorlar ki 'Özerklik getireceğiz Türkiye'ye', onlar da özerklik getirmek istiyorlar. Bakın, belediye bunlardayken 26 belediyede özerklik ilan ettiler. Kaos oldu Doğu ve Güneydoğu, şimdi yönetim bunlarda olacak ve Türkiye'yi bir başka karmaşaya, tam 100 yıllık bir karmaşaya sokacaklar. Türkiye'yi 100 yıllık bir karmaşaya mı sokmaya razıyız, 100 yıllık bir istikrara mı sokmaya razıyız? Türkiye bunun kararını verecek."

Bakan Soylu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin de "Muharrem İnce çekildi değil mi adaylıktan? Acaba neden? Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset işbirliği, doğru mu? Yazıklar olsun bunlara ya. Şimdi onlara bu millet, 14 Mayıs akşamı öyle bir tokat vuracak ki bir daha Türkiye tarihinde bunların adını kimse anmayacak, bu rezillerin." ifadesini kullandı.