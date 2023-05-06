İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda Hıdırellez Şenliklerinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'la ne kadar gurur duysak azdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'la ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye'nin altyapısını öyle bir yaptı ki inşallah Türkiye Yüzyılı'nda Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bize bıraktığı 600 yıllık büyük mirası, ilayi kelimetullahı ve nizamı alemi bütün dünyaya nakşedecek." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliklerindeki konuşmasında, 12 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik saldırı yapıldığını söyledi.

Soylu, 2013'te Beyoğlu'ndaki Gezi Parkı olaylarına değinerek, "Sadece Gezi olayları değil, Gezi olayları ülkemize büyük bir maliyet yükledi. Yüzde 4'tü faiz, yüzde 4'tü enflasyon Gezi olaylarında. Ondan sonra artmaya başladı. Neden? Ülkenin istikrarını bozmak istediler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin yaşandığını, PKK, DEAŞ terör örgütleri eliyle de Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm badirelere rağmen yolundan dönmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece 780 bin kilometrekarenin cumhurbaşkanı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan'la ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye'nin altyapısını öyle bir yaptı ki inşallah Türkiye Yüzyılı'nda Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bize bıraktığı 600 yıllık büyük mirası, ilayi kelimetullahı ve nizamı alemi bütün dünyaya nakşedecek. Hakkı, adaleti, hakkaniyeti, dünyada mağdur ve mazlumu yalnız bırakmayan Tayyip Erdoğan, göreceksiniz Türkiye Yüzyılı'yla öyle adımlar atacağız ki bay bay Kemal de evinin mutfağına geçsin, TikTok çeksin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk'üyle, Kürt'üyle, Roman'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Arnavut'uyla, Boşnak'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle 85 milyonu kardeş yaptığını söyleyen Soylu, "Türkiye'de doğuyla batıyı birleştirdi. Doğunun ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Oradaki terör örgütünü şehirden, dağlardan sildi." diye konuştu.

İmamoğlu eleştirisi

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Adam LGBT'ci oldu, çıktı karşımıza. Her yerde LGBT'yi savunuyor. Bana bugün soruyorlar, '15 gün izin aldı.' İstanbul'u kim yönetecek? Zaten İstanbul'u mu yönetiyordu?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığına gelir gelmez 4 yılda Haliç'i temizlediğini, İstanbul'u çöp dağlarından kurtardığını, su problemini çözdüğünü, mezarlıkları diken bahçesinden gül bahçesine çevirdiğini, viyadükler, alt geçitler, üst geçitler yaptığını ifade etti.

Erdoğan'ın hükümete geldiğinde de büyük projeler gerçekleştirdiğini dile getiren Soylu, "Bu aklını yitirmişlere Türkiye'yi teslim etmeyelim. Onun için çok çalışalım. Bu kendisini Amerika'ya teslim etmişlere, Avrupa'ya teslim etmişlere Türkiye'yi teslim etmeyelim." dedi.