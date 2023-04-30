İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu'nda halka hitap etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadelesi terörle mücadelesi gibidir. Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar karar verdiği ve bu milletle beraber Allah'a inanarak ve güvenerek yapmadığı bir iş kaldı mı? Terörü nasıl yendiyse aynı şekilde faiz de inecek hiç merak etmeyin. Sadece faizi yenmeyecek, aynı zamanda faiz lobilerini de yenecek." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde halkla buluştu.

Burada kurulan platformda vatandaşa hitap eden Soylu, ABD'nin FETÖ'cüler aracılığıyla bugüne kadar çeşitli girişimlerle Türkiye'yi yolundan geri döndürmek istediğini söyledi.

Soylu, milletin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise "bay bay" diyeceğini ifade etti.

Türkiye'deki keşif ve üretimlerin yurt dışına para çıkmasını önlediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadelesi terörle mücadelesi gibidir. Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar karar verdiği ve bu milletle beraber Allah'a inanarak ve güvenerek yapmadığı bir iş kaldı mı? Terörü nasıl yendiyse, Türkiye'nin enerjiye dış bağımlılığını nasıl yendiyse, sivil savunma sanayisini nasıl yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardıysa, nasıl hastanelerde günlerce sıra bekleyip doktorun yüzünü göremeyen insanlara 5 yıldızlı hastanelerle, şehir hastaneleriyle hizmet vermişse, nasıl kendi milli arabamızı yapmışsa, nasıl hızlı trenimizi yapmışsa, nasıl Artvin Yusufeli'nde dünyanın en büyük 5 barajından birisini yapmışsa aynı şekilde faiz de inecek hiç merak etmeyin. Sadece faizi yenmeyecek, aynı zamanda faiz lobilerini de yenecek."

ABD'nin Türkiye sınırında "terör devleti" kurmak istediğini anlatan Soylu, "O 'bay bay Kemal' dediğin Amerika'nın emir uşağı olmuştur artık. Onun artık başka bir tanımı yok. Amerika altımızda bir terör devleti kurmak istedi mi? Ne yapacaklardı, Hakkari'nin karşısındaki Hakurk'tan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar, Kuzey Irak'tan bütün Kuzey Suriye'ye kadar olan hattı PKK'ya, PYD'ye vereceklerdi." dedi. Soylu, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın buna müsaade etmediğini, Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda dünyanın, barışın ve huzurun umudu olduğunu sözlerine ekledi.