İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'ta dernek ziyaretinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz Milletin Adamı'nı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) bir daha seçin, Türkiye Yüzyılı'nı başlatın, etrafımızdaki coğrafyaya da dünyaya da huzur getirelim." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz Milletin Adamı'nı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) bir daha seçin, Türkiye Yüzyılı'nı başlatın, etrafımızdaki coğrafyaya da dünyaya da huzur getirelim." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beşiktaş'ta Siirt Şirvan Özpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 14 Mayıs'taki seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için bir mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 yılında Siirt'in en büyük desteği verdiğini anımsatan Soylu, "Bugün Türkiye'de yapılan birçok hamlede, atılan birçok adımda, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük sıçramada Siirt'in, sizlerin büyük payı var. O gün eğer Cumhurbaşkanımız orada tekrar seçimde seçilmemiş olsaydı belki Türkiye'de bilemediğimiz başka gelişmeler söz konusu olabilirdi. Ama siz Milletin Adamı'na, dünya liderine sahip çıktınız. Hem de büyük oy oranıyla beraber Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı meclise gönderdiniz. Türkiye'deki devrimlerin yolumun açılmasını sağladınız." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de enerjiden sağlığa, eğitimden güvenliğe ve ulaşıma kadar devrim ortaya koyulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede Tayyip Erdoğan sadece altyapı yatırımı yapmadı, Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı barıştırdı. Bu ülkede insanlar Doğu ve Güneydoğu'da 'Bizim bölgemize yatırım' diye hep sitem ediyorlardı. Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra batıda ne varsa bugün doğuda o var. Öğretmen yoktu, öğretmen var. Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'daki doktor sayısı son 6 yılda yüzde 70 arttı, öğretmen sayısı yüzde 31 arttı. Tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde 107 artı. Bütün bunların hepsi yapılırken, bütün bunların hepsi gerçekleştirilirken insanlar 24 saat huzur içerisindeler mi? Herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir dert var mı? Hiçbir sıkıntı, dert yok. Bakın Tayyip Erdoğan'ın valisi milletin hizmetkarıdır, Tayyip Erdoğan'ın jandarma komutanı milletin hizmetkarıdır. Bu kadar basit. Tayyip Erdoğan'ın emniyet müdürü milletin hizmetkarıdır. Kendi görevini yapar ama elbette ki suçluya, terör örgütü mensubuna davranacağı gibi davranır ama milletinin büyüğünün elini öper, küçüğünü de sevgiyle ve saygıyla kucaklar."

"Burası bir kardeşlik coğrafyasıdır"

Yakın zamanda 14 Mayıs seçimlerinin olduğuna dikkati çeken Soylu, Siirtlilerin "Milletin Adamı" Erdoğan'ı seçip meclise gönderdiğini ve başbakan yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğini, Ayasofya'yı açtığını, Taksim Camisi'ni yaptığını dile getiren Soylu, "Şimdi yapacağımız bir iş daha var. Siz Milletin Adamı'nı bir daha seçin, Türkiye Yüzyılı'nı başlatın, etrafımızdaki coğrafyaya da dünyaya da huzur getirelim. Siz hepiniz İstanbul'u gören, Siirt'i gören, hayatı bilen insanlarsınız. Yapmamız gereken bir tek şey var. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak. Kılıçdaroğlu, bu memlekete ne getirebilir ya? Hangi değeri, neyinizle örtüşüyor? Hangi adımı sizin neyinize benziyor veya milletimizin neyine benziyor?" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bugün Türkiye'nin her tarafında huzur olduğunun altını çizerek, "Biz bu ülkenin devamını istiyoruz. Huzur olunca kalkınma oluyor, huzur olunca çocuklarımız okuyor, huzur olunca gelişme oluyor, huzur olunca, fitne, fesat olmuyor. Türkiye, büyük bir birlik ve beraberlik yolculuğundan çıktı. Tayyip Erdoğan kimseyi kendi mezhebi, kendi etnik kökeni, kendi inancı sebebiyle bugüne kadar başka bir yere koymadı." şeklinde konuştu.