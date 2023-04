İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa ettik, inşa etmeye çalıştık. Bu aynı zamanda demokrasinin, ülkenin gelişimidir. Bugün insanlar kendi dillerini rahatça konuşabiliyorlar. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de bugün herkes rahatlıkla 'ben Aleviyim' diyebiliyor. Devlet herkesin devletidir. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, partisinin Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, açılacak seçim bürosunun demokrasiye ve Türk siyasi hayatına hayırlı olmasını diledi.

Her seçimin kıymetli olduğunu ifade eden Soylu, "Geçmişin kötü anılarının ve hatıralarının tamamını silip yepyeni bir geleceğe ulaşabilmeliyiz. Demokrasi çok kıymetlidir ve dünyanın her ülkesinde kıymetlidir. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu millet her zamanki ferasetiyle her zamanki anlayışıyla birlikte çok önemli kararların altına imza atmış olacak." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin etrafında kadim bir coğrafya olduğunu ve uzun yıllardır Batı'nın bu coğrafyanın medeniyetini alt üst etmeye çalıştığını vurgulayarak, Batılı ülkelerin ten rengine önem verdiğini, yoksulları elinin tersiyle iterken Ukrayna-Rusya savaşında bambaşka bir ayrıcalığı ortaya koyduğunu ifade etti.

"Türkiye bütün dünyada, geçtiğimiz süreçte emin bir ülke sıfatını kazanmaya başlamıştır"

Pandemi döneminde Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere dünyanın bütün çatı kurumlarının iflas ettiğini ve hiçbir meseleye çare olamadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Göç meselesine sırtlarını döndüler. Oysa dünyanın belki de en yakıcı meselelerinden bir tanesiydi. Avrupa'nın gıda krizini çözemediler. Bugüne kadar hep yaktılar ve yıktılar. Bugüne kadar söyledikleri hiçbir sözün arkasında durmadılar. Vahşi kapitalizmin ayakları altında ya ülkelerin enerji kaynaklarını sömürdüler ya o ülkelerde yaşayan insanların emeklerini sömürdüler. İtibarları olmadığı için Tayyip Erdoğan'a telefon açtılar. 'Ne olursunuz bu meseleyi çözer misiniz?' dediler. Eminlik bizim geleneğimizin ve medeniyetimizin en önemli kavramlarından bir tanesidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olmadan önceki sıfatlarından bir tanesi Emin'dir. Türkiye bütün dünyada, geçtiğimiz süreçte emin bir ülke sıfatını kazanmaya başlamıştır."

Bakan Soylu, cumhuriyeti bu milletin hep birlikte ilan ettiğini dile getirerek, "O günden itibaren onlarca defa önümüzü kestiler. 'Hürriyetinizi, özgürlüğünüzü kazandınız ama sizi biz yöneteceğiz' dediler. Bu ülkenin bütün kavgası, kendi kendini yönetme kavgasıdır. Bu milletin iradesiyle kendi tercihiyle birliğiyle ve beraberliğiyle bu ülkeyi yönetme mücadelesidir." dedi.

Türkiye'nin ilk kez İHA, SİHA ve Kızılelma, milli tank yaptığını, ihracatını 254 milyar dolara çıkardığını ifade eden Soylu, yapılması gerekenin hakikatin ve istikametin peşinden gitmek olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin çok badireler atlattığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da turist sayısı yüzde 46 artmıştır. Daha yeni başladık. Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa ettik, inşa etmeye çalıştık. Bu aynı zamanda demokrasinin, ülkenin gelişimidir. Bugün insanlar kendi dillerini rahatça konuşabiliyorlar. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Türkiye'de bugün herkes rahatlıkla 'ben Aleviyim' diyebiliyor. Devlet herkesin devletidir. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır. Biz dünyaya sadece yaptıklarımızla değil adaletimizle olacağız. Örnek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Soylu'ya, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.