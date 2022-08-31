İçişleri Bakanı Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edileceğini bildirdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin soru üzerine Soylu, Özer'in yakalanmasının ardından iki ülkenin Emniyet Genel Müdürlüklerinin hemen temasa geçtiğini söyledi.

Soylu, "Emniyet Genel Müdür Yardımcımız, Interpol Başkanımız ve Arnavutluk'taki Büyükelçimiz ki Dışişleri Bakanımızla da dün sabah itibarıyla temastayız. Hemen bunu sağladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün arz ettik. İki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile temas ettiler hem dosyalar hem de iade süreci için." dedi.

İadenin gerçekleşmesinin bir müddet süreceğini ifade eden Soylu, "Çünkü orada bir mahkemeye çıkmak zorunda. İki türlü iade süreci vardır. Bir, deport edilebilir, bu kısa bir süreçtir ama genellikle ülkeler mahkeme safahatına düşmüş bu süreç için deportu kullanmazlar. İki, oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çünkü böyle çok iademiz oldu, başka ülkelerden de iadeler aldık, onu sağlamış olacağız." diye konuştu.

Soylu, Arnavutluk'taki mahkemenin karar verme sürecine göre iadenin tarihinin netleşeceğini belirtti.

Bakan Soylu, CHP'nin, eylem yapan özel okul öğretmenlerine müdahale eden polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, meslekler arasında bir kutuplaştırma ve sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Gelecek yıl yapılacak seçimlere işaret eden Soylu, "Sanki 2023'te bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yok da Türkiye başka bir noktaya taşınmak isteniyor gibi bir kaygı var içimde. Bu kaygıyı tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Yani öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, sağlıkçılarla bir başka meslek grubunu karşı karşıya getirmek, bu çabanın sebebinin ne olduğunu henüz anlayabilmiş değilim. Normal bir aklın böyle bir çabası olmaması lazım." dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu değil, yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz"

Soylu, sivil itaatsizlik yaratmak, toplumu kargaşa ve kaosa sevk etmek isteyenlerin başarısız olacağını vurgulayarak, "Bu Türkiye'de olmuyor, olmayacak da o, eski Türkiye'de kaldı. Buna kimsenin gücü yetmez. Sayın Kılıçdaroğlu değil, yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Türkiye'nin güvenlik açısından böyle bir açığı söz konusu değildir. Toplumun da böyle bir süreci söz konusu değil. Hep tahrik etmeye çalıştılar, başaramadılar, beceremediler, beceremeyecekler." ifadelerini kullandı.

Eylemlerin yasalara uygun şekilde yapılabileceğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Polis, eylem yapmak yasak ise defalarca uyarıyor. Şimdi bir 'eylemmatik' ile karşı karşıyayız. Dün gözaltına alınan, CHP'nin de polis için suç duyurusunda bulunduğu bir 'eylemmatik' ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil. Velev ki olabilir, velev ki bizim de bir eksiğimiz olabilir müdahalede, buna da bakarız, değerlendiririz."

Soylu, gözaltına alınan kişinin toplumu terörize etmeye çalışan biri olduğunu söyleyerek, bu kişinin ifadesinin alınacağını ve savcının gerekli kararı vereceğini belirtti.

Eylemin yapıldığı yere ilişkin bilgileri de paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Eylemin olduğu zaman dilimi içerisinde dün 30 Ağustos'tu. Herhalde CHP'liler dünün 30 Ağustos olduğunu gözlerinden kaçırdılar. Kortej yürüyor öteki tarafta ve bu eylemin o korteje sarkma etkisini de polis arkadaşlarımız ısrarla anlatmışlar. Ama bir taraftan polis düşmanlığı oluşturulacak, bir taraftan öğretmenlere karşıtlık oluşturulacak, bir taraftan sağlıkçılara karşıtlık oluşturulacak. Herkese bir karşıtlık oluşturulacak, buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var. Buradan beslenmeyiniz."

Kayseri'nin Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde bir polis memurunu darbeden şüphelinin tutuklandığını bildiren Soylu, "Biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu önemlidir, hak ve haksızlık önemlidir." dedi.