İçişleri Bakanı Soylu, Ayazağa Mahalle Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, bütün Türkiye'nin gözüne baka baka, 'Biz askerimizi oradan geri çekeceğiz' diyor. Peki ne yapacaklar? Oradan askeri geri çekecekler, oraya PKK, PYD girecek değil mi? PKK, PYD'nin gireceği bu yerde, orada insanları yeniden kıyıma mı koyacak." dedi.

Ayazağa Meydanı Şerife Balcı Parkı'ndaki mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce, "Suriye sınırında oluşturulan güvenli bölgeden Türk askerini çekeceğini söylediğini" aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun planının "Amerika'nın planı" olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, bütün Türkiye'nin gözüne baka baka, 'Biz askerimizi oradan geri çekeceğiz.' diyor. Peki ne yapacaklar? Oradan askeri geri çekecekler, oraya PKK, PYD girecek değil mi? PKK, PYD'nin gireceği bu yerde, orada insanları yeniden kıyıma mı koyacak? Evet. Hatay'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya attığı gibi sürekli oradan havan atacak mı? Sonra bizim Doğu ve Güneydoğumuzu tırtıklamaya çalışacak. Bu, Amerika'nın planıdır. Biz bu Amerika'nın planına karşı direndik, şehit verdik, çok zor şartlarda oradan teröristi temizledik. Oradan şimdi bizi çıkarmaya çalışanların hedefi, orada terör devleti kurmaktır."

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda Amerika'nın mühimmatlarını, Kanada'nın İHA ve SİHA'larını, Almanya'nın tanklarını kullandırmadığını anlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulunda "Biz bunlara pabuç bırakamayız. Onlar tanka ambargo koyuyorlarsa, bizim imanımıza ambargo koyamazlar." dediğini aktardı.

"40 yıl sonra ilk kez terörist yok"

Soylu, Türkiye'nin, güney sınırındaki terörist grupları temizlediğini, aynı zamanda tankını, topunu, SİHA'larını yapıp, savunma sanayisini güçlendirdiğini vurguladı.

Karadeniz Bölgesi'nde terörist kalmadığını kaydeden Soylu, "En son Eren'imizi, Ferhat astsubayımızı şehit ettiler. Eren ve Ferhat astsubay şehit olduğu zaman kendi kendime söz verdim. Onu şehit edenleri bulup, onun mezarı başında ters sallandırmaktı arzumuz. 'Devlete uymaz.' dedik sonra. Yanlış olur. Ama orada terörü temizledik." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele edilecek en zor dağları olan Amanos Dağları'nda da tek terörist kalmadığını ifade ederek, "40 yıl sonra ilk kez terörist yok. 40 yıl sonra ilk kez Cudi'de terörist yok, Gabar'da yok, Tunceli'de yok, Tendürek'te yok, Erzurum kırsalında yok. Allah'a hamdolsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı döneminde yapılan projeleri sıralayan Soylu, "Bu Tayyip Erdoğan başımızı döndürdü." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya, dünyaya kaldırdığımız bayraktır." değerlendirmesini yaptı.