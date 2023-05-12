İçişleri Bakanı Soylu AK Parti'nin Sultangazi mitinginde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın kendisini "istenmeyen adam" ilan ettiğini belirterek, "Yahu iki defa değil, iki milyon defa ilan etsen, Tayyip Erdoğan'dan ayrılan, bu ülkenin ali menfaatlerinden ayrılan, korkan, sinen, pusan namerttir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın kendisini "istenmeyen adam" ilan ettiğini belirterek, "Yahu iki defa değil, iki milyon defa ilan etsen, Tayyip Erdoğan'dan ayrılan, bu ülkenin ali menfaatlerinden ayrılan, korkan, sinen, pusan namerttir." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camisi'nin önünde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyonun Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 16 Temmuz'da "Bu darbenin arkasında Amerika var." dediğini, sonra Amerika'nın kendisine iki defa yasak koyduğunu kaydeden Soylu, "İstenmeyen adam ilan ettiler. Yahu iki defa değil, 2 milyon defa ilan etsen, Tayyip Erdoğan'dan ayrılan, bu ülkenin ali menfaatlerinden ayrılan, korkan, sinen, pusan namerttir. Peki, sonra başka bir şey söylediler, dediler ki, 'Oradaki mal varlığına el koyduk.' Ben baktım benim ne mal varlığım var orada. Dedim ki, 'Bir mal varlığımız yok bizim Amerika'da. Hiçbir şeyimiz yok.' Sonra aklımıza geldi. Meğer orada bizim bir malımız varmış, unutmuşuz. Malın ne olduğunu anladınız değil mi? Bizim orada bir malımız var, FETÖ. Onu da alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"Adamı böyle rezil rüsva ederler işte"

Bakan Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya "kumar masası" dediğini hatırlatarak, "'Noter masası' dedi mi? İlk önce o Meral Akşener masanın üstündeydi, değil mi? Sonra PKK gelince masanın altına indi mi? Adamı böyle rezil rüsva ederler işte. Adamı böyle yaparlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikametten vazgeçmediğini söyleyen Soylu, bu ülkenin de milletin de istikametinden vazgeçmediğini dile getirerek, şunları belirtti:

"Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Ben Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açıyorum, hazır mısınız?' Diyor ki '10 bin doları yüzde 60 arttırarak kişi başına gelir seviyesini, ülkemi de milletimi de 5 yıl içerisinde yüzde 60 zenginleştireceğim.' Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki '50 milyar dolarlık turizm gelirini 100 milyar dolara çıkaracağım.', Tayyip Erdoğan yapar mı? Diyor ki, 'Çalışan sayısını 22 milyondan 32 milyona çıkardım. Şimdi 38 milyona, 6 milyon daha insanımızı son önümüzdeki 5 yılda çalışan statüsüne getireceğim.' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, '7 yılda bir milyon Togg üreteceğim ve insanlarıma vereceğim.' Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki, '85 milyar dolardan, dış ticaretimizi üreterek, ihracat yaparak 600 milyar dolar seviyesine getirdik. Önümüzdeki 5 yılda 1 trilyon dolar yapacağız. Tayyip Erdoğan yapar mı?"

"Dünya beşten büyüktür' dediğimiz o ülkeler güçlü bir Türkiye bekliyorlar"

Pazar günü hep beraber sandığa gideceklerini ifade eden Soylu, hem 5 yıllık bir istikrara gitmeyeceklerini, tam tamına yüz yıllık bir istikrarın kapısını açacaklarını belirtti.

Kendilerinden beklentileri olanların varlığına değinen Soylu, "Gelecek nesillerimiz, güçlü bir Türkiye bekliyor. Etrafımızdaki coğrafya, huzuru bulabilmek için güçlü bir Türkiye bekliyor. 'Dünya beşten büyüktür.' dediğimiz o ülkeler güçlü bir Türkiye bekliyorlar." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 7 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini verdiğini, onun ve milletin yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını, gayret gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini söyledi.

29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacağının altını çizen Soylu, terörle mücadelelerinin süreceğini, ülkenin kardeşliğini, huzurunu, birliğini ve beraberliğini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.