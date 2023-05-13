İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti'nin Beyoğlu mitinginde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ınızı severseniz Ayasofya'nın minaresi kadar başınızı dik tutun. Çünkü dünyaya öyle bir lider yetiştirdiniz ki bir ülkeye 100 yılda gelecek bir lider." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ınızı severseniz Ayasofya'nın minaresi kadar başınızı dik tutun. Çünkü dünyaya öyle bir lider yetiştirdiniz ki bir ülkeye 100 yılda gelecek bir lider." dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, partisinin Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlendiği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği tarihte Türkiye'ye 20 yıllık bir vizyon koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin pek çok alanda atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, '2023' dedi, birileri burun kıvırdılar, 'Olamaz, yapamaz' dediler ama Tayyip Erdoğan 2023 vizyonunu işletti, Türkiye güçlendi. Bir 5 yıl sonra Tayyip Erdoğan '2053' dedi. Yani 1453'ün tam karşılığı '2053' dedi. Dediler ki 'Yapamaz'. Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman Türkiye 3 ay önünü göremiyordu. Beş yıl daha geçti. Tayyip Erdoğan tam tamına 70 yıllık bir vizyon koydu, '2071' dedi. Şimdi o zaman dudak bükenler, burun kıvıranlar 'Yapamaz, edemez' diyenler bugün İHA'ları gördüler, SİHA'ları gördüler." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin uluslararası alanda yapılamaz denilen pek çok sorunu çözdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin gıda krizi, sağlık, enerji ve güvenlik başta olmak üzere pek çok sorunu çözdüğünü vurgulayan Soylu, "Bugün Altay tanklarını gördüler, bugün şehir hastanelerini gördüler. Bugün sadece şehir hastanelerini değil bugün Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazları gördüler. Bugün terörün kol gezdiği Gabar Dağı'ndan çıkan petrolleri gördüler. Bugün Doğu Akdeniz'de o gazı arayan ay yıldızlı gemilerimizi gördüler. Bugün Azerbaycan'la Karabağ'ın birleştiğini gördüler. Bugün Kıbrıs Türk Devleti'nde Kapalı Maraş'ın açık Maraş haline geldiğini gördüler. Bugün dünyada hiçbir devletin çözemediği Ukrayna ve Rusya arasındaki gıda krizinde Türkiye'nin ayağına tıpış tıpış geldiklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiklerini gördüler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya hakkı ve adaleti vaaz ettiğini, gençlere rol model olduğunu ifade eden Bakan Soylu, Türkiye'nin yeni yolculuğa başladığını anlattı.

Beyoğlu Kasımpaşa'dan seslendiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'ınızı severseniz Ayasofya'nın minaresi kadar başınızı dik tutun. Çünkü dünyaya öyle bir lider yetiştirdiniz ki bir ülkeye 100 yılda gelecek bir lider. Şimdi yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bir kardeşiniz olarak, 7 yıldır bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum, Tayyip Erdoğan'a mahcup olmamak için milletimize mahcup olmamak için onun verdiği görevi yerine getirebilmek için sabahtan akşama, geceden gündüze kadar gayret gösteriyoruz. Yatağımız Kato Dağları oldu, yatağımız Gabar Dağları oldu, yatağımız Cudi Dağları oldu, yatağımız Tendürek Dağları oldu. Oralarda bugün terörist yok, ay yıldızlı bayrak ve ezanı Muhammedi var. Tayyip Erdoğan size emanettir. Yarın öyle bir netice alacağız ki ne Amerika'nın sesi çıkacak ne Avrupa'nın sesi çıkacak."

"Millet İttifakı diyorlar adına, içinde millet yok"

Mitingde konuşan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ise Millet İttifak'ının içinde millet olmadığını söyledi.

Millet İttifak'ının Amerika ve FETÖ tarafından desteklendiğini dile getiren Aksakal, "Şimdi bir ittifak yapısı var. Millet İttifakı diyorlar adına, içinde millet yok. Millet burada. Orada başında Amerika var, sonunda PKK var, arkasında FETÖ var. Bunları, o kendilerine solcu diyen bazı partiler var ya, bunların hepsini Amerika sıraya dizmiş, milletin karşısına çıkarmış. Solcular demişken burada solcu demek antiemperyalisttir, Amerika'nın karşıtıdır, değil mi? Bir solcu Amerika'nın çizdiği çizginin üstünde durur mu? Böyle bir şey olur mu?" diye konuştu.

Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" dediğini aktararak, "Hepimiz tek yürek olacağız. Bu seçimler öyle seçimler. Her gün Kandil'den 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' diye mesajlar yağıyor. HDP ona güvenerek Kemal Bey'in o kapalı kapılar arkasında verdiği sözlere güvenerek, tabii ne kadar güveniyor, onu bilemem. Ama biz çok söz gördük, bunların hiçbirini tutmadı. Onların aralarındaki ilişki onların aralarındaki diyaloğun gerekçesi ve gücü nedir onu biz bilemeyiz." ifadelerini kullandı.