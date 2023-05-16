İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu yükselteceğiz ve en önemlisi de etrafımızdaki coğrafyadan terörü söküp hep birlikte atacağız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da huzurlu bir dünya haline Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte getireceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu yükselteceğiz ve en önemlisi de etrafımızdaki coğrafyadan terörü söküp hep birlikte atacağız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da huzurlu bir dünya haline Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte getireceğiz." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den İstanbul milletvekili seçilen ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyareti gerçekleştiren Soylu, seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli sonuçlarından birinin istikrar olduğunu belirten Soylu, "Hollanda'da 299 günde kuruldu hükümet. İngiltere'de 44 günde bir hükümet değişti. Bulgaristan'da yılda 5 genel seçim yapıldı, bir de önümüzdeki günlerde yerel seçimler var. Oysa Türkiye yerel seçimlerini 4 yıl önce yaptı, genel seçimlerini 5 yılda bir yapıyor ve Türkiye işine bakıyor." diye konuştu.

Soylu, bu seçimin önemli mesajının demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğunu anlatarak, Türkiye'ye yıllardır demokrasi ve hukuk konusunda kırık karne vermeye çalışanların kendi sakat demokrasilerinin değil, Türkiye'de milli iradenin tecellisini gördüklerini söyledi.

ABD'de seçimlerin mektupla belli olduğunu dile getiren Soylu, "Bundan 10 yıl önceki seçimlerin nasıl bir rakipten alınıp verildiğine bütün dünya şahit oldu. Oysa 27 milyon oy kazandı Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 275 bin oy için tekrar ikinci tura gidiyoruz. Hem bu büyük Türk milletine, hem bu ülkeye ne kadar büyük saygı duyulması lazım geldiği bir kez daha dış dünya tarafından tecrübe edilmiştir." diye konuştu.

"Söylenen kötü sözler var, onları da sandığa kapattık"

Türkiye'de eğitim, sağlık, ulaşım, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki çalışmaları daha da ileri taşıyacaklarını vurgulayan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu yükselteceğiz ve en önemlisi de etrafımızdaki coğrafyadan terörü söküp hep birlikte atacağız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da huzurlu bir dünya haline Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte getireceğiz." ifadesini kullandı.

Seçim dönemindeki sert söylemlere dikkati çeken Soylu, "O dönemlerde ne kadar tahrik etmeye çalışırsa çalışsınlar hiçbir zaman buna gelmeyen asil milletimiz var. Oy veren de vermeyen de bütün milletimiz bunu sağladı. Seçimlerde söylenen kötü sözler var, onları da sandığa kapattık. Yeni dönem güzel şeylerin söyleneceği, 'dün dünde kaldı cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım' hep beraber yepyeni bir kapıyı, Türkiye Yüzyılı kapısını açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul milletvekili olan Büşra Paker, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da konuşma yaptı.