İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Varol ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile Taşlıçay ilçesine geçti.

Buradaki İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, sohbet ettiği asker ve korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi.