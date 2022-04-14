Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl afet eğitim yılıydı. Bir önceki yıl afetlere hazırlık yılıydı. Geçen yıl afet eğitim yılı kapsamında 51 milyon kişiye ulaşma hedefimiz vardı. Kimine internet üzerinden kimine yüz yüze eğitimlerle Covid-19 salgınına rağmen yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine katıldı. 13 tanesi Kentsel Arama Kurtarma ve 1 tanesi beslenme alanında olmak üzere 14 Sivil Toplum Kuruluşu'nun toplamda 387 üyeye akreditasyonu gerçekleşti. Afet yönetiminde gereken farkındalığa, kapasiteye ve koordinasyona sahip olunduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye Afet Müdahale Planımız var, Türkiye Afet Risk Azaltma planımız var. Bunun altında her il için 81 vilayet için 2020 yılının sonunda başladığımız ve 2021 yılının sonunda bitirdiğimiz 2022 yılının da ilk ayında Türkiye afet risk azaltma planını gerçekleştirdiğimiz hem 81 ilimizde depremden sele kadar endüstriyel kazalara kadar tüm afet risklerini içeren her ilin önceliklerini içeren ve o ilin üniversitesinden valiliğine kadar belediyesinden İl Özel İdaresine kadar tüm kurumlarını aynı çatı altında canlı bir il risk azaltma planlarımız var" ifadelerini kullandı. Soylu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de toplanma alanlarıyla ilgili toplamda 28 bin 496 toplanma alanının yapılması konusunda bir eylem planı ortaya koyulduğunu söyledi.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMAYLA 56 MİLYON 600 BİN KİŞİYE ULAŞARAK GEÇEN SENEYİ KAPATTIK"

Afet Eğitim Yılı kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Soylu, "Geçen yıl afet eğitim yılıydı. Bir önceki yıl afetlere hazırlık yılıydı. Geçen yıl afet eğitim yılı kapsamında 51 milyon kişiye ulaşma hedefimiz vardı. Kimine internet üzerinden kimine yüz yüze eğitimlerle Covid-19 salgınına rağmen yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık. Üniversitelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarımızla iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu arttırmaya devam ettik. 183 üniversite 13 bakanlık 14 sendika, federasyon ve meslek kuruluşu 14 branşta spor federasyonu ve 4 özel kuruluşla iş birliği protokolleri imzaladık" dedi.

"16 MİLYON 617 BİN 900 KİŞİ TATBİKATA KATILDI"

Türkiye genelinde tüm okullarda afet eğitimi ve tatbikatlarının sürdüğünün altını çizen Soylu, "İl düzeyi Türkiye Afet Müdahale planı tatbikatlarımız, il düzeyi çığ tatbikatlarımız bunlardan en kapsamlılarından birisini daha yine gerçekleştirdik. 81 ilimizde bulunan tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz deprem anı tahliye tatbikatı. Bu tatbikatta da Sayın Milli Eğitim Bakanı ile 15 milyon 326 bin 705 öğrenci, 1 milyon 68 bin 373 öğretmen, 167 bin 378 çalışan, 51 bin 743 AFAD gönüllüsü, 358 Sivil Toplum Kuruluşu, 3 bin 505 Sivil Toplum Kuruluşu üyesi olmak üzere toplam 16 milyon 617 bin 900 kişi bu tatbikata katıldı" açıklamasında bulundu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Yunus Özkan/ İHA)