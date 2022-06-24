İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te bulunan Bakan Soylu, Johansson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi, sınır güvenliği, göç ve sınır yönetimi projeleri ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title