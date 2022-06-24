İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te bulunan Bakan Soylu, Johansson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi, sınır güvenliği, göç ve sınır yönetimi projeleri ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel