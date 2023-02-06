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İçişleri Bakanı Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta

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İçişleri Bakanı Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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