İçişleri Bakanı Soylu: 52 ilde uyuşturucudan 524 kişiye gözaltı

Bakan Soylu açıkladı; 52 ilde uyuşturucudan 524 kişiye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadelenin her geçen güçlendiğini ifade eden Soylu, "81 ilin tamamında narkotik timlerimizi kurmamız 2017-2018 yıllarında gerçekleşmiştir. Türkiye 'Uyuma' projesinden 'En İyi Narkotik, Anne' projesine kadar birçok projeye adım atmıştır. 'En İyi Narkotik, Anne' projesiyle şu an kadar 2 milyon anneye ulaşılmıştır ve bu rakam bu yıl inşallah 3 milyona çıkacaktır. Bir taraftan bu sağlanırken diğer taraftan 600 bine yakın 'Uyuma' aplikasyonu telefonlara indirilmiş, 70 bini aşan ihbar yapılmış ve hepsine müdahale edilmiştir. Türkiye'de geçen yıldan bu yıla kadar kullanıcı sayısı yüzde 8 azalmıştır. Bu işin kökünü kurutana kadar devam. Nasıl teröre ağır darbeler indirmiş ve terörü hareket edemez bir noktaya getirmişsek, uyuşturucuya da çok ağır darbeler indiriyoruz ve gençlerimizi uyuşturucunun tuzağına düşmekten kurtarmak konusundaki kararlılığımız aynı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.