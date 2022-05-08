İçişleri Bakanı Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

AA - Kazım Bulut - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğince restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

AA / Kazım Bulut - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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