İçişleri Bakanı: Son 60 günde 219 kişi siber suçlardan tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son 60 günde gerçekleştirdiği 168 operasyonda 219 kişinin siber suçlardan tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda toplamda 661 milyon 537 bin TL'ye el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce siber suçlara yönelik yapılan 168 operasyonda 219 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca son 60 günde siber suçlarla mücadeleye yönelik 168 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, yakalananlardan 219'unun tutuklandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"- Son 60 günde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam 168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı.

Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı 113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 202 kişi tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karşı 55 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kişi tutuklandı.

OPERASYONLARDA 661 MİLYON 537 BİN LİRAYA EL KONULDU

Sanal devriyelerimiz, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti.

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 661 milyon 537 bin 263 TL para ve malvarlığına el konuldu. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber sularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır."