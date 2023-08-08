İçişleri Bakanı: Son 2 Ayda 372 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 372 organizatörün tutuklandığını ve 17 bin 258 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda; 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.