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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-49' Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 29 ildeki 'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 29 ildeki 'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde 'Sibergöz-49' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duası sizinle. Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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