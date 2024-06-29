İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-47' Operasyonunda 97 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis', 'Suç örgütü kurma' ve 'Suç gelirinin aklanması' suçlarına yönelik Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde yapılan 'Sibergöz-47' operasyonlarında 97 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Sibergöz-47' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 21 milyar lira işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerinde 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile yüklü miktarda suç geliri Türk lirası ve dijital materyal ele geçirildi.

Siber Vatan'da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.