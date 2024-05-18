İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-39' Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-39" operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-39" operasyonlarında 74 kişinin yakalandığını, yasa dışı bahis oynatan, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

Resmi X hesabı üzerinden operasyon hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te "SİBERGÖZ-39" operasyonları düzenlendi" dedi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 120 milyon TL para hareketliliğinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu açıkladı.