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İçişleri Bakanı: Sibergöz-18 Operasyonunda 28 Zanlı Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-18 operasyonlarında 28 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İnternet üzerinden dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-18 operasyonlarında 28 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Yerlikaya "29 şüphelinin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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