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İçişleri Bakanı: 'Siberağ-4' Operasyonunda 86 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından 26 ilde düzenlenen 'Siberağ-4' operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından 26 ilde düzenlenen 'Siberağ-4' operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 26 ilde 'nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 'Siberağ-4' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, Samsun, Ardahan, Erzurum, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep'te 36, Aydın ve Tekirdağ'da 11, İstanbul'da 3, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Burdur, Yozgat, Eskişehir, Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kars, Muğla, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

'SİBER VATANDA DA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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