İçişleri Bakanı: Siber Suç Operasyonunda 65 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'vize işlem ücreti' adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum dedi. Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.